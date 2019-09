Nach Abschluss der Qualifika tionsphase nominierte der österreichische Fachverband für Turnen sein Aufgebot für die Kunstturn-Weltmeisterschaft von 4. bis 13. Oktober in Stuttgart (Deutschland). Unter den sechs Frauen und Herren im Mehrkampf befindet sich auch die 22-jährige Marlies Männers dorfer aus Obersdorf.

Das ÖFT-Hauptziel – und auch jenes von Männersdorfer – ist, je einen maximal mögli- chen Olympia-Mehrkampf-Quotenplatz bei den Frauen wie Männern zu ergattern. Allerdings wird das noch ein harter und steiniger Weg (siehe Er klärung Infobox). Trotzdem freut sich die junge Weinviertlerin schon: „Die Quali fikation ist für mich gut verlaufen, ich freue mich, dass ich meine Leistung abrufen konnte.“

So kurz vor der WM ist Männersdorfer, die ja in Vorarlberg beim TS Jahn Lustenau wohnt und trainiert, noch in Dornbirn, ehe es danach schon in die Hauptstadt Baden-Württembergs geht. „Diese Woche werde ich noch an meinen Übungen feilen und mich die Woche darauf dann vor Ort an die Geräte gewöhnen“, berichtet Männersdorfer. „Dann bin ich bereit für die Weltmeisterschaft. Ich denke, ich bin gut vorbereitet, obwohl mich die letzten paar Tage eine Grippe gequält hat.“

Ihre Bestleistung abzurufen wird auch nötig sein, um das absolute Traumziel zu schaffen, die Olympiaqualifikation für Tokio 2020. Männersdorfers größte Hürde wird sein, beste Österreicherin zu werden. „Ich denke, dass es unter uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Es haben alle ungefähr die gleichen Schwierigkeiten in den Übungen, also geht es jetzt darum, am wenigsten Abzüge zu bekommen, um am Ende die meisten Punkte zu bekommen“, analysiert die Obersdorferin.

Zwar seien die anderen Turnerinnen aus dem Ausland ebenfalls Konkurrentinnen und nicht zu unterschätzen, „aber ich denke, dass dies die etwas leichtere Aufgabe ist, da ich nur unter die besten 32 Nationen kommen muss, um mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.“