30 Punkte, 14 Rebounds! „Das ist ja Wahnsinn“, schüttelte Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck über die Performance seines Schützlings Michal Jedovnicky gegen die BBC Nord Dragonz den Kopf: „Er war wieder mal sensationell und hat momentan eine Form – das ist irre. Er war der Einzige, der auch von außen getroffen und uns mit seinen Dreiern über Wasser gehalten hat.“

In Zahlen liest sich diese Form tatsächlich beeindruckend. Von durchschnittlich 11,6 erzielten Punkten aus der Vorsaison ging es für Jedovnicky in den ersten vier Partien der aktuellen Spielzeit hoch auf 19,0 – und das, obwohl er in Mattersburg gar nicht traf. „Und dazu verteidigt er auch super, es ist ja nicht so, dass er sich hinten ausruht“, setzt der Coach seine Lobeshymne noch fort. Woher die plötzliche Topform kommt, kann auch Weissenböck nicht genau beantworten, er sieht die Evolution aber eher beim Spieler selbst: „Ich glaube, dadurch, dass Sismilich nicht mehr da ist, hat er einfach mehr Möglichkeiten und öfter den Ball in der Hand. Er hat sich da ein bisschen in eine andere Rolle gespielt.“

Jedovnicky: „Ich bin der Glückliche“

Dabei war Jedovnicky im Sommer ein Streichkandidat, er wusste lange Zeit nicht, ob Mistelbach mit ihm verlängern würde: „Ich hab einfach gewartet und gehofft, dass der Coach am Ende ja sagen wird.“ Das tat Weissenböck auch, und so kann jetzt auch Jedovnicky selbst über seine Frühform rätseln: „Ich glaube, dass ein Grund sein könnte, dass ich diese Saison mehr Minuten auf dem Platz stehe als in der letzten.“ Ein zweiter, und das sei viel wichtiger, sagt der Tscheche, „ist, dass wir wirklich großartigen, selbstlosen Basketball spielen. Wir geben den Ball gut weiter und ich bin der Glückliche, der am Ende einen freien Wurf bekommt.“

Weiter geht’s am Samstag mit dem Kracher in Dornbirn. Dass die Anreise hier stets eine Rolle spielt, lässt die Statistik vermuten. Von den letzten neun Heimspielen gewann Mistelbach acht, von den letzten fünf auswärts nur eines. Leichter wird’s diesmal nicht, weil der Zug wegen einer Arlberg-Sperre nur bis Innsbruck fährt. Den Rest des Weges müssen die Mustangs mit angemieteten Bussen bestreiten.