Die U12-Mädchen, bei denen Paula Weissenböck für die beim Trainerkurs weilende Conny Augustin einsprang, gewannen in Bruck eine von zwei Partien, gegen die Buben der Klosterneuburg Dukes.

Die U16 schlug zuhause Deutsch-Wagram, die U14 das Team aus Wiener Neustadt – und das gleich mit 121:4, der Unterschied war einfach zu groß. Trainer Christoph Stubenvoll ließ die Starting Five deshalb lange draußen, ordnete in Hälfte zwei an, jeden Angriff mit mindestens fünf Pässen spielen zu müssen. Und am Ende wurde der Coach dann selbst überrascht: Anlässlich seines Geburtstags gab‘s von der Mannschaft nämlich eine Torte.