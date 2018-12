Die Mustangs schlugen unter der Woche am Transfermarkt zu. Mit Michal Kremen hat Mistelbach ab sofort einen weiteren Legionär im Kader. Der 37-jährige Tscheche misst 1,98 Meter und kann die Positionen eins bis vier bekleiden.

Kremen, den Coach Martin Weissenböck schon vor Saisonstart unbedingt nach Mistelbach holen wollte, war in seiner bisherigen Karriere tschechischer Serienmeister, Legionär in Zypern und Rumänien sowie einige Zeit im Nationalteam – also viele Jahre Profi. Die laufende Saison begann der Tscheche bei einem A-Liga-Verein in seiner Heimat, wo er allerdings wenig Spielzeit bekam, bis sich der Verein nun gar von ihm trennte. Das rief Mistelbach auf den Plan.

„Das ist ein Spieler, der uns alle besser macht und den jeder uneingeschränkt als besten Mann akzeptiert.“ Coach Martin Weissenböck über Neuling Michal Kremen

„Das Ganze hat sich jetzt über 14 Tage erstreckt, wo ich alles versucht habe, dass das gelingt“, erzählt Weissenböck. Nach dem Ja des Spielers drängte die Zeit, um ihn rechtzeitig für das Spiel bei den Wörthersee Piraten anzumelden. „Ein großes Danke an die Bettina (Schriftführerin Matzka, Anm.), die sich da ins Zeug gelegt hat“, lobt der Coach seine Mitstreiterin.

Am Freitag um 16 Uhr gab es grünes Licht vom Verband, einen Tag später zeigte Kremen gleich bei seiner ersten Partie, dass sich der Aufwand gelohnt hatte: Dem Neuling gelang ein Triple-Double, bei Punkten (12), Rebounds (14), und Assists (12) war seine Ausbeute am Ende zweistellig. „Das war schon beeindruckend“, so der Coach, der auch von Freude im restlichen Team berichtet: „Die anderen waren total happy, wie sie gehört haben, dass er kommt. Das ist ein Spieler, der uns alle besser macht und den jeder uneingeschränkt als besten Mann akzeptiert.“