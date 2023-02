Nach starkem Debüt des LAC Harlekin gibt’s eine Premiere

Werbung

Zum Saisonauftakt konnten die Kinder und Erwachsenen des LAC Harlekin aus Mistelbach beim 1. Vienna Swim Run Winter Cup im 25-Meter-Schwimmbecken und auf der 400-Meter-Laufbahn am Campus der Sportuniversität Schmelz ihr Können präsentieren.

Bei äußerst winterlichen Bedingungen gingen neun Tri Youngstars des LAC Harlekin (Xaver Chovanec- Gleiszner, Nora und Arno Bsteh, Moritz und Benni Artes, Raffael Nistler, Matteo Knott, Isabella Hartl und Maximilian Czerny-Reindl) und drei Erwachsene (Manuel Bsteh, Stefan Knott und Lukas Czerny) in unterschiedlichen Distanzen auf Medaillenjagd.

Speziell der Nachwuchs konnte an diesem Tag besonders herausragende Leistungen erzielen. Die Plätze eins und zwei in der Klasse Schüler Gruppe D gingen an Maximilian Czerny-Reindl und Benni Artes.

„Insgesamt wurden an diesem Tag von allen Kindern ihre persönlichen Bestleistungen erzielt“, berichtet Trainer Lukas Czerny, der selbst den sechsten Gesamtrang und den zweiten Platz in der Altersklasse M35 in der allgemeinen Klasse erkämpfte, voller Freude.

Das vor zwei Jahren gegründete Nachwuchsprojekt startet nun mit einem kräftigen Aufwind in die neue Saison. In den Osterferien fliegen 14 Kinder in Begleitung von elf Erwachsenen zum Trainingslager inklusive Wettkampf nach Mallorca.

Erster Aquathlon in Mistelbach im Sommer

Erstmalig findet im Sommer ein Aquathlon in Kooperation mit dem niederösterreichischen Triathlonverband statt. Hierbei wird im Weinlandbad Mistelbach geschwommen und anschließend auf der neu sanierten Laufbahn gelaufen.

Ein Highlight werden auch die regelmäßigen Trainingsstunden auf der modernen Laufbahn sein. Bei Fragen oder Interesse am Schnuppern kann man sich unter tri.youngstars@gmail.com melden.