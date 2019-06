Heiß war es am Samstag in der Mistelbacher Gartengasse, wo die Mustangs aufgrund des Umbaus in der Sporthalle ihr Abschlussturnier abhielten. Mangels Platz wurde aus dem gewohnten Generationenbewerb heuer einer mit Fokus auf die Kinder.

Circa 60, davon ganz viele aus der U8, waren dabei, Unterstützung bekamen sie von einigen hitzeresistenten Erwachsenen. Die spielenden Coaches: Ivo Prachar, Michal Jedovnicky, Martin Weissenböck, Gerald Kurka und John McNeal (Assistant Coach in der WU10). Gespielt wurde drinnen und draußen, der Ausgang war deutlich: Jedovnicky, Alex Bacher, Moritz Czehowsky, Niko Weis, Vicky Weis, Elisa Garzarolli, Vicky Matzka und Simon Matz waren nicht zu bezwingen. Kurkas Team wurde Zweiter vor Team Weissenböck und Team Prachar.

„Heiß“ war es auch am Griller, wo der rekonvaleszente Michal Semerad mit Obmann Sascha Hasiner aufgeigte. Darüber war der Verein ebenso erfreut wie über eine Spende von der „Liste aktiver Bürger_innen Mistelbach“, die den Erlös aus der letzten Fahrradbörse dem Nachwuchs gönnte. Schriftführerin Bettina Matzka freut sich: „Wir werden nächste Saison drei U10-, zwei U12-, drei U14-Teams und die U16 haben. Das können wir dringend gebrauchen.“ Stadträtin Anita Brandstetter schaute auch selbst beim Turnier vorbei.

Sonntagfrüh waren schon wieder Burschen und Mädchen zu U14-Auswahltrainings nach Traiskirchen unterwegs. Nach einem Drei-gegen-Drei-Trainingstag der Mädchen am Donnerstag in Klosterneuburg ist die Saison dann endgültig aus.