Josef Wernhart: Gedenkstein für einen ganz Großen

Werbung

Wer in Großebersdorf bei der „alten Schwemm“ vorbeikommt, wird seit Anfang August an einen bekannten Sportler der Vergangenheit erinnert. Josef Wernhart, geboren am 3. August 1942, war der erste Motorradrennfahrer aus der Weinviertler Ortschaft und begeisterte damals viele Leute, vor allem Kinder, wenn er mit seinem Motorrad zu Trainingszwecken über die Landstraßen glühte. Er fuhr in den Sechziger-Jahren eines der legendären Flugplatzrennen in Aspern, wo einst auch Stirling Moss, Jochen Rindt und Niki Lauda mit ihren Sportwagen Autorennen fuhren. „Pepperl“ oder „Deckl“, wie er genannt wurde, lebte seinen Traum, kaufte sich mit dem Ersparten eine BSA Spitfire mit 650 ccm und zangelte fast jeden Abend an ihr herum, um das Maximum aus der Maschine rauszuholen.

Ab sofort erinnert ein Gedenkstein an das Leben Josef Wernharts. Foto: privat

Am 30. April 1967 endete das junge Leben des Sportlers auf tragische Weise, als er bei einem international besetzten Motorradrennen auf der Villacher Alpenstraße zu Sturz kam. Was aber blieb, war der Spirit in seinem Heimatort, der bis heute zu spüren ist. „Niemand weiß, wie weit ihn sein Ehrgeiz, seine Motivation und die Liebe zum Rennsport noch gebracht hätten“, sagt Niki Gindl, der Obmann des im Jahr 2000 ins Leben gerufenen Motorsportclubs Großebersdorf.

Heuer wäre Wernhart 80 Jahre alt geworden. Um ihn zu ehren, rief Gindl gemeinsam mit der Marktgemeinde Großebersdorf und Wernharts Schwester Monika Neumayer eine Gedenkfeier ins Leben, bei welcher am 6. August auch ein Erinnerungsstein enthüllt wurde. 300 Gäste kamen, darunter die ehemaligen Rennfahrerkollegen Peter Heihs und Horst Bartke, die von Rennen aus längst vergangenen Tagen erzählten, als wäre es gestern gewesen. Bartke war damals auch beim verhängnisvollen Rennen in Kärnten mit dabei.

Ein weiterer Ehrengast war Herbert Thumpser, Bürgermeister von Traisen im Bezirk Lilienfeld. Aus dessen Ort stammt der bisher einzige Straßenweltmeister aus Österreich, Rupert Hollaus, der ähnlich wie Wernhart früh verunglückte. Thumpser schreibt Bücher über Hollaus. Durch das Bemühen ums Andenken an die früheren Sportler entstand eine Verbindung zu Großebersdorf.