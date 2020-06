Endlich wieder zurück im Sattel seiner geliebten Rennmaschine saß der Obritzer Kevin Schneeweis. Das 16-jährige Motocross-Ass vom MSC Imbach nutzte die Wiedereröffnung der Rennstrecke seines Vereins in der Nähe von Senftenberg, um wieder Vollgas zu geben.

NOEN

Auf Nachfrage, wie es ihm gegangen sei, meinte der Youngster mit einem Lächeln: „Das Gefühl ist nicht verloren gegangen, es war einfach nur geil, fahren zu dürfen.“

Im Juni geht es mit weiteren Test- und Trainingstagen in Imbach (Anm.: Bezirk Krems) weiter. Und so wie es aussieht, wird es heuer sonst nicht so viel geben, wie Schneeweis befürchtet: „Meisterschaften eher nicht, höchstens einzelne Rennen, aber da müssen wir noch ab warten, welche Vorgaben kommen.“ Er hofft zu mindest auf einen absoluten Saisonhöhepunkt, nämlich das Night-Race seines MSC Imbach im Herbst.

Ganz generell wird es eine kurze Saison im Motocross, da auch international 2020 keine österreichischen oder Europameisterschaften ausgetragen werden aufgrund der Corona krise. Die Zwangspause nutzte der Obritzer vor allem dafür, um körperlich in Form zu bleiben, mit viel Ausdauertraining in Form von Laufen und Rad fahren. „Das kommt dem Motocross ein wenig nahe (lacht).“