Motocross Top-Talent aus Zlabern schaffte Sprung aufs Stockerl

Der Entschluss, die heurige Motocross-Meisterschaft komplett zu absolvieren, war rasch getroffen beim Zlaberner Huber. Wegen des Speeds war die Hoffnung auf eine Platzierung in den Top Fünf bereits nach den ersten Rennen gegeben. Im Laufe der Saison wurden die Leistungen von Huber in der Jugendklasse immer besser, nicht nur aufgrund der fahrerischen Fähigkeiten sondern auch durch ehrgeiziges körperliches Aufbau- und Ausdauertraining per se. Hilfe kam dabei aus dem Bezirk, das Rennmotorrad wurde im Vorfeld von KTM Kaudela Motorsport immer auf die fahrerischen und streckenbedingten Bedürfnisse abgestimmt.

Das sollte helfen: Nach der Hälfte der Saison lag Huber bereits auf Platz sechs und vor dem letzten Staatsmeisterschaftslauf rückte er sogar auf Rang vier vor, das Podium war plötzlich in Reichweite. Eine Woche vor dem Saisonfinale in Hochneukirchen nahm der junge Weinviertler noch an einem Meisterschaftsrennen in Tschechien teil, um die Batterien voll aufzuladen. Dabei kam es zu einem kleinen Schockmoment, Huber wurde von einem umrundeten Fahrer touchiert und kam zu Sturz, wobei er sich den rechten Oberschenkel prellte. Der Start beim Saisonfinale war damit mehr als fraglich.

Heilende Hände halfen Huber

Da drei Tage vor dem Finale noch immer keine ausreichende Schmerzfreiheit gegeben war, wurde der Zlaberner bei Sportmasseur Helmut Ollinger vorstellig, der ihn in kürzester Zeit wieder halbwegs fit für das anstehende Rennwochenende machen konnte.

Trotzdem rollte Huber noch nicht schmerzfrei ans Startgatter, was sich auf der Strecke aber nicht wirklich bemerkbar machen sollte: In der Qualifikation konnte er die fünftbeste Zeit herausholen. Eine Platzierung als Fünfter im ersten Rennen und eine Platzierung als Sechster im zweiten Rennen genügten für den 14-jährigen, um sich in der Motocross-Saison 2023 als schnellster Niederösterreicher doch noch den dritten Gesamtrang der österreichischen Jugendmeisterschaft zu sichern. Nächstes Jahr wird sich Huber in der nächsthöheren Motocross-Klasse 125ccm versuchen und hofft natürlich auch in dieser Klasse gute Erfolge einzufahren.

Ein besondere Dank an die Sponsoren KTM Kaudela, KTL Lippert, Harald Wiesmann Bodenbeschichtung, Malerei Christoph Leitner, Röhsler TEC Bodenmarkierung sowie die zahlreichen Unterstützer und Fans.