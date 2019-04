Endlich ging die neue Saison für den Bockfließer Rennfahrer Thomas Handlos los. Nach seinem Umstieg vom Rallye- zum Rallycrosssport im Vorjahr fanden die ersten beiden Läufe der österreich ischen Rallycross-Staatsmeisterschaft nun mit einer Doppelveranstaltung am Wachauring in Melk statt.

An beiden Renntagen waren über 20 Fahrer in seiner Klasse National 1600ccm am Start. Und schon der Auftakt am Samstag mit den Trainings und Vorläufen verlief vielversprechend, wie Handlos berichtete: „Dort konnte ich in allen Läufen mit der österreichischen Spitze mit halten und durfte daher in einem der drei Halbfinale (Anm.: jeweils sechs Starter) sogar aus der ersten Reihe starten.“

Das Reglement ist einfach: Die jeweils zwei Erstplatzierten der Halbfinale ergeben das Finale – insgesamt waren also sechs Plätze zu vergeben. Der Weinviertler hatte aber Pech: Auf Platz zwei liegend touchierte er einen Reifenstapel „und verbog die Aufhängung bzw. die Spurstange“, seufzte er. Zwar konnte der

39-Jährige das Auto noch auf Platz vier über die Ziellinie retten, er war damit aber ausgeschieden. Das zweite Rennen am Sonntag verlief von Anfang an besser – und vor allem ruhiger. „Eine gewisse Nervo sität begleitete mich den ganzen Samstag“, gab Handlos zu. Bis auf den zweiten von drei Vor läufen, wo er von den Mitstreitern eingedreht wurde, verlief der Tag optimal, denn nach Rang zwei in diesem Halbfinale stand er erstmals in einem Endlauf. Aus der dritten und letzten Startreihe ging der Bock fließer an den Start und konnte in einem optimal getakteten Rennen den dritten Platz einfahren. Das bedeutet nach dem Auftaktwochenende Rang vier in der Zwischenwertung der Staatsmeisterschaft.

Bis zum nächsten Rennen dauert es etwas, dieses findet am 2. Juni in Fuglau bei Horn statt.