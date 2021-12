Werner Braunstingl zu schnell für einen Podestplatz

Mit einer ganz normalen Straßenmaschine zur Rennstrecke ins benachbarte Ausland, dort am selben Motorrad den ganzen Tag im Kreis und abends auch wieder auf ihm zurück nach Hause – so startete das Abenteuer Rennsport im Jahr 2010 für Werner Braunstingl und einige seiner Kollegen. Im Rückblick fast schon hanebüchen, und das nicht nur wegen dem offensichtlichen Nachteil gegenüber der besser ausgestatteten Konkurrenz: „Es ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn etwas passiert, wird’s problematisch. Außerdem haust du dir vielleicht ein Motorrad um 10.000 Euro zusammen.“

Aus Straßenmaschinen wurden Rennbikes

Auf der Rennstrecke ist halt noch mehr Reiz da, weil du die Grenzen ausloten kannst – ohne Verkehr und ohne Polizei.“

So begannen die Zweiradfreaks wenig später damit, billige alte Motorräder zu kaufen und diese umzurüsten. „Straßenverkleidung, Beleuchtung, Spiegel und alles Unnötige runter, Rennverkleidung rauf, und du kannst schon fahren damit“, schildert der Drasenhofener den Anfang der Zeitreise: „Es ist halt immer ein bisschen professioneller geworden.“

Gut zu sehen ist das am Saisonabschlussfoto des Weinviertlers, wo die aktuelle 600er Kawasaki mit 135 PS in grün-schwarz herrlich glänzt. Stolz ist der 49-jährige Maschinenbautechniker freilich auch auf die davor platzierten Pokale, eingefahren bei den heurigen Meisterschaftsläufen des Moto- Masters-Austria-Veranstalters GH-Moto, die der Laaer Heinz Graf organisiert. Gewöhnlich sind es sechs an der Zahl, verteilt auf Strecken in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Kroatien. Heuer waren es nur fünf, der Auftakt in Brünn fiel flach.

Dass Braunstingl in seinen beiden Klassen am Ende „nur“ Vierter und Fünfter wurde, hat mit dem Modus zu tun. Wurde im Qualifying ein gewisses Zeitlimit unterschritten, musste er in der schnelleren Klasse starten, wenn nicht, dann in der langsameren. So war er dreimal da und zweimal dort am Start, was bitter fürs Gesamtklassement ist, weil dort die Punkte der einzelnen Rennen nur addiert werden und nicht etwa ein Durchschnitt herausgerechnet wird. Zu schnell also für einen sonst ziemlich sicheren Podestplatz? Der Sportler nimmt es gelassen. Nächstes Jahr will er dennoch nur in der höheren Klasse starten.

Den Reiz an seinem liebsten Hobby beschreibt Braunstingl so: „Motorradfahren ist für mich generell faszinierend, wir fahren auch viel auf der Straße. Auf der Rennstrecke ist noch mehr Reiz da, weil du ein bisschen die Grenzen ausloten kannst – ohne Verkehr und ohne Polizei.“ Geld kostet der Sport freilich auch so, tausende Euro pro Jahr gehen drauf. Weshalb Braunstingl seinen Sponsoren dankt: KTB Karosserietechnik Jürgen Braunstingl aus Drasenhofen, Autopartner Karl aus Mistelbach, Aust Bau aus Großkrut, K98 Cafe-Bar aus Kleinarl und Motor-Bike aus Poysdorf.