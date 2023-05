Zlaberner Motocross-Top-Talent zeigte auf

In Weyer im Bezirk Steyr-Land fand der vierte Lauf der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft, inklusive der Junioren- und Jugendbewerbe, statt. Und auf der anspruchsvollen Strecke des MSV Weyer zeigte auch Luis Huber aus Zlabern auf.

Es war ein volles Startgatter, mit einem sehr starken internationalen Fahrerfeld, in dem sich auch der vorjährige Weltmeister und Vize-Europameister befanden. Der 14-jährige Huber vom Team KTM Kaudela Motorsport holte sich in der österreichischen Jugendmeisterschaft bei schwierigen Bodenverhältnissen die fünftschnellste Qualifikationsrunde.

Huber steigerte sich von Lauf zu Lauf

Im ersten Finallauf konnte er die fünfte Position am Start erfolgreich verteidigen und bis ins Ziel halten. Im zweiten Lauf hatte er einen etwas besseren Start und kam nach der ersten Runde als Vierter zurück. Huber ließ nicht locker und schloss dicht auf den drittplatzierten Fahrer auf, konnte aber keine Lücke finden, um diesen zu überholen, und fuhr als starker Vierter über die Ziellinie. Dies bedeutet auch den vierten Platz in der Tageswertung.

In der Jahreswertung befindet sich der Weinviertler momentan auf Platz sechs, jedoch stehen noch einige Veranstaltungen aus. Am 25. Juni geht’s für den momentan schnellsten Niederösterreicher nach Rietz in Tirol, wo er sein Bundesland mit Stolz vertreten darf und wieder angreifen will.

Ein großes Dankeschön geht an Horst Kaudela, der ihm jedes Mal ein Top-Motorrad bereitstellt. Weiters möchte er sich bei seinen Sponsoren, Harald Wiesmann Bodenbeschichtung, KFZ-Tuning Lippert, Maler Christoph Leitner, FA Röhsler & Co., Kleberei Michael Reiß, und seiner Familie für die Unterstützung bedanken.