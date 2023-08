Nachwuchsfußball Fußball-Starcamp in Paasdorf mit Rapidlern

Foto: privat

Werbung

D as 3. spusu Fußball Starcamp in Paasdorf lockte viele Kinder an und brachte auch zwei Nachwuchstalente des SK Rapid ins Weinviertel.

Das Starcamp, welches von Jürgen Ziegler und seinem engagierten Team organisiert wurde, erfreute sich großer Beliebtheit unter den jungen Fußballbegeisterten. Höhepunkt des Events waren die besonderen Gäste: Die aufstrebenden Fußballprofis Laurenz Orgler und Nicolas Bajlicz von Rekordmeister Rapid Wien waren vor Ort, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den talentierten Nachwuchsspielern zu teilen. Die Begeisterung der Kids war spürbar, als sie die Gelegenheit hatten, von den Profis zu lernen und ihre Fragen zu stellen. Sportstadtrat Florian Ladengruber zeigte sich beeindruckt von der hohen Qualität des Starcamps und der engagierten Arbeit von Jürgen Ziegler und seinem Team. "Solche Veranstaltungen sind von großer Bedeutung, um den Nachwuchsfußball zu fördern und den jungen Talenten eine Plattform zu bieten, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Mir imponiert die Begeisterung, die hier zu spüren ist, und danke allen Beteiligten für ihre harte Arbeit".