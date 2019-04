Laa und Mistelbach zur Landesmeistermeisterschaft .

Schauplatz des diesjährigen Fußball-Schülerliga U13-Bezirksfinale war die Sportanlage in Laa an der Thaya. Schülerliga - Bezirksreferent Christoph Prem durfte insgesamt vier Teams begrüßen, die in Turnierform um den Sieg fighteten.