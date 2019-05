In St. Pölten fand kürzlich die Niederösterreichische Landesmeisterschaft für Schüler, Junioren und Jugend statt. Mit dabei war dort wie gewohnt auch ein Tanzpaar aus dem Bezirk Mistelbach: der Pillichsdorfer Dominik Lauda und seine Tanzpartnerin Lena Hirschvogl aus Großengersdorf. Das für den Tanzsportclub Aktiv Wien startende Paar landete im Bewerb Jugend C Standard auf Rang drei, in der Jugend B Latein auf Platz zwei.

Ebenfalls aufs Podium gelangte ein Paar, das zwar nicht aus dem Bezirk stammt, aber für das „Forum Wolkersdorf“ an den Start geht: der Gerasdorfer Marcus Soitu und seine Partnerin Emma Horvat. Sie landeten bei den Junioren C in den Standardtänzen auf dem dritten Platz, ehe sie in den Lateintänzen noch einen drauflegten, auf dem zweiten Rang finishten und sich künftig Vizemeister nennen dürfen. -da-