Die Sieger der heurigen NÖN-Sportlerwahl stehen fest – und nahmen im Landtagssitzungssaal in St. Pölten auch schon ihre Auszeichnungen entgegen. Im Bezirk Mistelbach strahlten ein Radass und ein Basketballer: Alina Reichert und Paul Isbetcherian.

Marschik Spektakuläre Showeinlage: das „Duo Aquarius“.

Reichert war 2018 Shooting-Star in der heimischen Mountainbike-Marathonszene, den Sieg bei der Sportlerwahl sieht die 22-Jährige als „Ansporn, mich weiterzuentwickeln“. Das gelang bereits am vergangenen Wochenende bei den Landesmeisterschaften im MTB Marathon (siehe auch Seite 65). Wer hat für Reichert gesammelt? „Naja, in erster Linie die Familie. Und ich selber habe auch den einen oder anderen Zettel ausgefüllt (lacht).“

Ganz zu schweigen von der Weinviertler Radcommunity, die kräftig mitmachte. Knapper als viele bisherige Erfolge der Wolkersdorferin, die erst 2016 mit dem Radsport begann und für das Team RC Sport Vollmann startet, verlief übrigens die Wahl: Mit 1.725 Stimmen hatte Reichert am Ende nur acht (!) mehr als Kickerin Re becca Schreiber vom FC Neudorf.

Dankesworte an Papa und die Mustangs

Bei den Herren heißt der Sieger Paul Isbetcherian. „Das hört sich sehr gut an“, grinste der 19-jährige Wiener, der seit zwei Jahren für die Mistelbach

Mustangs spielt, bei der Gala in St. Pölten: „Ich bin natürlich sehr stolz auf diese Auszeichnung, freu mich sehr da

rüber. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass meine Fangemeinde so viele Stimmen für mich abgegeben hat.“

2.303 waren es, rund 750 mehr als das dreiköpfige Verfolgerfeld in Personen von Philipp Kaider, Franz Leitner und Andreas Fellner. Wer da so engagiert zu Werke ging? „Mein Vater und die Basketball-Community in Mistelbach, die einfach sehr viele Stimmen bei den Heimspielen gesammelt hat.“

Die Auszeichnung sieht der Point Guard als Ansporn, künftig noch härter zu arbeiten: „Es ist einfach schön zu sehen, dass man Leute mit dem, was man tut, begeistert und vielleicht auch für viele Kinder ein Vorbild ist.“ Gerade bei den Mustangs sei das Verhältnis zwischen Bundesliga- und Nachwuchsspielern ein ganz besonderes: „Das ist etwas, das ich sehr, sehr schön finde.“