Marlies Männersdorfer wurde am 7. September 1997 in Wien geboren und wohnt in Obersdorf. Die 164 cm große und 54 kg schwere Turnerin begann ihre Karriere beim SV Gymnastics aus Gänserndorf und betreibt seit 2005 Leistungssport. 2015 wechselte sie in das nationale Turn-Leistungszentrum nach Vorarlberg.

Zu ihren Hobbys zählen Gerätetauchen, Eislaufen, Snowboarden und Fotografieren.