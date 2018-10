Freitag in St. Pölten, Sonntag gegen Jennersdorf – auf Mistelbach wartet eine Doppelrunde. Die müssen die Mustangs aber ohne ihren Kapitän bestreiten. Vladimir Sismilich weilt am anderen Ende der Welt – genauer gesagt im chinesischen Peking.

Dort steigt das Finale der Drei-gegen-Drei-World-Tour. Mit seinem tschechischen Team Humpolec, dem auch Ex-Mustang Ondrej Dygryn angehört, war Sismilich heuer bereits bei Turnieren in Tschechien, Japan, China, Russland, Zypern, Kroatien, der Schweiz und Ungarn. Die Resultate reichten, um sich für Peking zu qualifizieren. Laut dem 32-Jährigen ein hartes Stück Arbeit: „Es war ziemlich schwer.“ Für das Finale (Gruppenphase am Samstag, Play-offs am Sonntag) habe sich das vierköpfige Team kein großes Ziel gesetzt: „Dort sind die Besten der Besten auf der Welt, deshalb schauen wir Schritt für Schritt. Aber oberstes Ziel ist, aus der Gruppe herauszukommen.“

Sämtliche Kosten – Flug, Unterkunft etc. – werden übrigens vom Weltbasketballverband FIBA übernommen. Sismilich lacht: „Das kostet uns maximal ein paar Erdnüsse im Flugzeug.“

Auf die Rückkehr freut er sich dennoch schon wieder, nicht nur wegen den Mustangs. Sismilich wurde kürzlich Vater: „Der kleine Oskar ist jetzt acht Wochen bei uns und schon ein bisschen wild, aber wir sind überglücklich, ihn zu haben. Kinder verändern natürlich komplett deine Prioritäten.“