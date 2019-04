Der „Popeye“ des Gemeinderats.

Den stärksten Gemeinderat Poysdorfs muss man nicht lange suchen. Dieser Titel geht an Roland Hähsler, der in der Katastralgemeinde Föllim als solcher für die SP tätig ist. Zum Ausgleich sämtlicher Anstrengungen legt sich Hähsler gerne auf den Rücken – um sich dann erneut anzustrengen. Die Rede ist vom Bankdrücken, wo der Gemeinderat Ende März in der Steiermark Österreichischer Vizemeister in der Altersklasse I (Limit 74 kg) wurde. Hähsler hob dabei 125,5 Kilo. Bei der Staatsmeisterschaft im Bankdrücken Classic wurde er Dritter. -da