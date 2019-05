Viele kennen das Frisbeespiel als entspannten Zeitvertreib am Badestrand. Ultimate Frisbee ist jedoch eine Trendsportart, die in den letzten Jahren weltweit an Beliebtheit gewonnen und sich rasant entwickelt hat (siehe Infobox rechts). Sogar internationale Titelkämpfe finden mittlerweile statt. Bei den europäischen Beach Ultimate Championships (EBUC) im portugie sischen Portimão nahm auch das österreichische Nationalteam teil, mit einer 22-jährigen Poysdorferin: Lotte Wilfing von den Nitro Circles aus Poysdorf.

privat Lotte Wilfing in Action

„Das war für mich ein einzigartiges Erlebnis und Highlight meiner bisherigen Karriere“, strahlte die Weinviertlerin. Nach einer „Parade of Nations“, an der alle Teams (und über 1.500 Athleten) teilnahmen, und der Eröffnungs feier ging es auf das sandige Spielfeld. Die Bilanz des rot-weiß-roten Teams um Wilfing: zehn Spiele, sechs Siege und vier Niederlagen, wobei zweimal nur um einen Punkt verloren wurde. Im Kreuzspiel gab es zwar eine Niederlage, aber Platz 13 war für dieses neuformierte Beach-Mixed-Nationalteam aller Ehren wert. „Wir haben in dieser Zusammensetzung nur ein gemeinsames Vorbereitungsturnier gespielt, dafür haben wir uns großartig verkauft“, strahlte Wilfing.

Das nächste Beach-Event ist in zwei Jahren, dann gibt es wieder eine WM (Anm.: World Beach Ultimate Championships), der Ort ist noch nicht fixiert. „Ich möchte dann auf jeden Fall wieder in den Kader“, ist Wilfing motiviert. Bis dahin wird sie auch für das Damen-Rasen-Nationalteam spielen.

Was fasziniert Wilfing, auf

die mit den Nitro Circles nun die Landesmeisterschaften warten, eigentlich so an ihrem Sport? „In erster Linie, dass er trotz aller Leistungsgedanken immer Spaß macht und alle

Aspekte einer richtig guten Sportart umfasst: Teamgeist, Ehrlichkeit, Leistung und Körperlichkeit.“