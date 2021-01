Auch wenn der dritte Lockdown heuer keine Silvesterläufe analog zuließ, ließen es sich die Veranstalter in Poysdorf und Neuruppersdorf nicht nehmen, zumindest virtuell das Jahr laufend ausklingen zu lassen. Ein Überblick:

2. Poysdorfer Silvesterlauf

Der Hoppers Legend Fanclub SC Poysdorf stellte seinen Lauf heuer in den Dienst der guten Sache. Das Veranstalterteam Roman Strobl, Roman Loley, Markus Latschka und Markus Schweinberger wollte die Einnahmen dem Kinderschutzzentrum „Möwe“ in Mistelbach spenden. Die Sparkasse Poysdorf und der Fanclub selbst steuerten jeweils 200 Euro bei (1 Euro für jeden gelaufenen Kilometer). „Wir haben uns dann als Ziel 400 Euro gesetzt“, berichtete Strobl. Und dieses Ziel wurde beiweitem übertroffen: Am Ende waren es unglaubliche 1.839 Kilometer bei 207 Teilnehmern und einer Laufzeit von 14.598 Minuten. „Das entspricht einer Strecke von Poysdorf bis Madrid“, freute sich Strobl.

6. Neuruppersd. Silvesterlauf

Das Veranstaltungsverbot hinderte auch das Team von „We who move Sportunion Weinviertel“ und dem Verein „M.E.G.A.“ nicht an der Abhaltung des traditionellen Silvesterlaufs in Neuruppersdorf. Schlussendlich war das definitiv die richtige Entscheidung und der Lauf mit 223 Teilnehmern ein voller Erfolg. „Ein besonderes Anliegen von uns war, alle Altersgruppen anzusprechen“, erklärt Organisator Patrick Wolfram. So wurden virtuelle Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe für Erwachsene angeboten. Kindergartenkinder liefen 300 Meter, Volksschüler 600 Meter und Schüler der Sekundarstufe I 1.000 Meter. Zudem gab es traditionellerweise einen Nordic-Walking-Bewerb über fünf Kilometer.

Staatsmeisterin war auch mit dabei

Gelaufen wurde dabei von 28. Dezember bis 2. Jänner, wo und wann man wollte. Die Strecke konnte mithilfe einer App oder einer Sportuhr aufgezeichnet und eingesendet werden. Prominenteste Teilnehmerin war die 26-fache Staatsmeisterin Elisabeth Niedereder, sie sicherte sich in 35:52 Minuten den ersten Platz bei den Damen. Den Herrenbewerb konnte Stefan Schulz in 35:39 Minuten für sich entscheiden.

„Durch die Kooperation von We who move und M.E.G.A. konnten wir die Kraft und Kreativität optimal bündeln. Patrick (Wolfram, Anm.) war für die gesamte Online-Organisation des Laufs verantwortlich. M.E.G.A.-Obmann Franz Kern war für das Design der Medaillen zuständig“, war We-who-move-Obmann Richard Haunold stolz auf sein Team. Für einen geringen Unkostenbeitrag konnten die Teilnehmer übrigens diese Medaille samt Urkunde erwerben.

Und ein Highlight auf der Originalstrecke in Neuruppersdorf gab es dann doch auch noch: Am 30. Dezember bestritt der Ungerndorfer Thomas Appel seinen 65. (!) Halbmarathon 2020 – zwar ohne Zuschauer und ohne Veranstaltung, aber dafür bei traumhaftem Wetter und mit Extra-Auszeichnung.