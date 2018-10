Am Samstag gibt es in Poysdorf im Rahmen des Raiffeisen Weinviertler Laufcups ein Jubiläum zu feiern: Das Winzerlauf-Team stellt zur 35. Auflage das ganze Wochenende Bewegung und Sport in den Mittelpunkt.

„Der Höhepunkt findet sicher schon am Samstag statt, wenn die Kombination Winzerlauf und anschließendes Sturmfest die Symbiose aus Sport und Gesellschaftlichem bildet“, freut sich Organisator Markus Reidlinger, seines Zeichens auch Obmann des LAC Harlekin Mistelbach.

Tags darauf gibt es nach einigen Jahren Pause nicht nur einen Wandertag, sondern auch eine spannende Radorientierungsfahrt, deren Ziel es ist, in 45 Minuten rund um Poysdorf so viele Punkte wie möglich anzufahren und zu sammeln.

Los geht’s am Samstag um 14 Uhr mit den Kinderläufen, um 15.30 Uhr erfolgt dann der Startschuss zum Hauptlauf. Die Siegerehrung mit Pasta-Party findet dann im Kolpinghaus Poysdorf statt. Alle Infos zum Programm, den einzelnen Bewerben und der Anmeldung unter www.winzerlauf.at.