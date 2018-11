Am Ende hatte der Großengersdorfer Lukas Windischberger doch noch Grund zum Lachen: Am Samstag gewann er bei den 12. Austrian Open in Wien mit Chris tine Seehofer den Mixed Bewerb. Das Endspiel gegen Anna-Klara Ahlmer (Schweden) und Emanuel Schöpf (Österreich) endete bereits nach drei Sportarten. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass das Wochenende nicht nach Wunsch verlief.

Am Freitag legte der Weinviertler einen katastro phalen Turnierauftakt hin: Der Weltranglistenerste scheiterte sowohl im Doppel an der Seite von

Georg Stoisser als auch im Einzel gleich in Runde eins. Der 27-Jährige musste sich zunächst an der Seite von Stoisser dem finnischen Duo Tommi Laine/ Luka Penttinen im „Gummiarm“ geschlagen geben. Was ist der „Gummiarm“? Beim Entscheidungspunkt, der bei Gleichstand nach vier gespielten Sätzen gespielt wird, verschlug er einen Volley.

Auch im Elite-Einzel lief es für den Großengersdorfer nicht nach Wunsch, Europameister Rav Rykowski war eine Nummer zu groß. Nach Siegen im Tischtennis (21:16) und Badminton (21:17) dominierte der Pole auch in Windischbergers Paradedisziplin Squash (11:3). In der Wechselpause beendete der Weltranglisten-Leader die Partie vorzeitig.

„Meine Achillessehne macht mir seit geraumer Zeit Probleme. Beim Badminton ist die Belastung so groß, dass ich danach beim Squash nicht mehr explosiv starten kann. Ich habe heute die Reißleine gezogen, um die Chance zu wahren, morgen wieder einigermaßen fit zu werden“, so der Niederösterreicher, der damit auch den Sieg im FIR World Tour Race 2018 verpasste, der Jahreswertung im Racketlon. Der Däne Morten Jaksland konnte 2018 mehr Punkte sammeln und krönte sich jetzt zum Jahreschampion.