Schlägerspezialist Windischberger hört auf

Bei den Racketlon- und Squash-Staatsmeisterschaften in Graz Anfang Juni zeigte der Großengersdorfer Lukas Windischberger noch sein Können und holte Edelmetall. Doch schon damals machte ihm seine hartnäckige Ellbogenverletzung, seit mehreren Monaten tägliche Schmerzen im Training, zu schaffen.

Jetzt zogt der 31-Jährige Konsequenzen: „Unter Anbetracht der letzten Monate habe ich mich nun entschlossen auf unbestimmte Zeit das nach meiner Racketlon- Laufbahn gestartete Projekt internationale Profi Squash Tour zu beenden“, gab er schweren Herzens bekannt.

Aktuell hat sich Windischberger bis auf Platz 250 der Weltrangliste vorarbeiten können, aber durch seine Doppelbelastung als Geschäftsführer in einem Unternehmen ist die nötige Trainings- und vielmehr die darauffolgende Regenerationszeit einfach nicht mehr umsetzbar. „Nun werde ich versuchen endlich wieder schmerzfrei zu werden, neue Sportarten zu probieren und wer weiß, ob die Freude am leistungsmäßigen Racketsport dann vielleicht auch irgendwann einmal wieder zurückkommt“, so Windischberger weiters.