Nach Wochen und Monaten des Einzeltrainings und kleinerer Ausfahrten war es endlich wieder soweit für Alina Reichert aus Wolkersdorf. Die 23-Jährige nahm mit ihrem Union Radrennteam Pielachtal an zwei internationalen Rennen im tschechischen Olmütz teil.

Dabei war ihr neu formiertes Damenteam mit vier Fahrerinnen – einer Juniorin und drei Elite-Mädels – vertreten. Das Feld war extrem stark, einige UCI-Profis waren auch am Start. Zunächst ging es am Samstag mit einem Kriterium los, wo knapp 70 Elite-Damen und Juniorinnen starteten. „So viele Frauen hast du bei einem Rennen in Österreich so gut wie nie“, staunte die Weinviertlerin. Auch das Niveau war extrem hoch, so wurden Reichert und Co. überrundet und konnten den Bewerb nicht beenden. „Der Kurs war zwar nicht unglaublich selektiv, aber das Feld war einfach irre stark. Und dazu kam dann noch der Regen, sehr schwierig“, analysierte sie.

Sonntags ging es mit einem Straßenrennen über 81 Kilo- und 800 Höhenmeter weiter. Die erneut über 70 Starterinnen mussten allerdings aufgrund des Dauerregens lange warten, ob überhaupt gestartet werden kann. Als es losging, herrschte Chaos pur, es gab auch schwere Stürze, aber ohne Beteiligung der österreichischen Abordnung.

Reichert kam mit drei ihrer Teamkolleginnen ins Ziel und war zufrieden: „Internationale Rennen sind wirklich ganz was anderes und in Österreich gibt es leider echt nicht viele Teams, die ihren Fahrerinnen so etwas ermög lichen. Wir waren mit zwei Betreuern und dem Teambus vor Ort – also die Unterstützung ist echt gewaltig.“