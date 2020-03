Nach ihrem schweren Sturz im Spätsommer des Vorjahres, als sich die Wolkersdorferin Alina Reichert einen Schulterbruch zuzog und deshalb auch die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft in der Schweiz verpasste, wurde es ruhig um die 23-jährige Mountainbike-Fahrerin. Jetzt ließ sie mit einer interessanten Neuigkeit aufhorchen: Reichert legt ihren Schwerpunkt in Zukunft auf die Straße und verstärkt das Union Radrennteam Pielachtal.

„Eigentlich habe ich schon im letzten Sommer gemerkt, dass mich die Straßenrennen unglaublich reizen. Aber dann ist mir die schwere Verletzung dazwischen gekommen“, erklärt Reichert. Zu Weihnachten gab es dann eine weitere Hiobsbotschaft: Ihr bisheriges Team, RC Team Sport Vollmann, löste sich auf. Damit war für die Wolkersdorferin klar, dass sie sich ohnehin Gedanken über ihre Zukunft machen muss.

Da es ambitionierte Teams für Frauen in Österreich nicht im Überfluss gibt, nahm die NÖN-Sportlerin des Jahres 2018 das Schicksal selbst in die Hand und schrieb das Team an, welches in der Nähe von St. Pölten zu Hause ist – und bekam prompt Antwort von Obmann Florian König und Anton Berger-Schauer, dem sportlichen Leiter des Damenteams.

Welche Rolle hat sie im Team? Reichert klärt auf: „Das ist noch schwer zu sagen, weil mir ja die große Erfahrung auf der Straße fehlt. Aber man muss auch ehrlich sagen, obwohl wir ein Eliteteam sind, dass wir Mädels reine Hobbysportler sind. Also die Bäume dürfen da nicht in den Himmel wachsen.“

Der erste Wettkampf wird Ende März ein internationales Rennen in Tschechien sein. Ein Höhepunkt wird eine fünftägige Radrundfahrt in Österreich, die vom Union Radrennteam Pielachtal auch selbst veranstaltet wird. Dabei werden Top-Teams aus der Slowakei und Ungarn erwartet. Die genaue Wettkampf planung wird dann in den nächsten Wochen fixiert.

Trotzdem lebt Traum von MTB-Weltmeisterschaft

Trotz des Umstiegs von einer Disziplin auf die andere wird Reichert den Mountainbikesport aber nicht ganz aus den Augen verlieren. So wird die Wolkersdorferin am selben Wochenende, an dem es auf der Straße losgeht, auch bei den niederösterreichischen Cross-Country-Landesmeisterschaften in Langenlois an den Start gehen – übrigens auch im Dress ihres neuen Klubs. Größere internationale Wettkämpfe werden heuer aber die Ausnahme sein, inklusive der MTB-Marathon-WM in der Türkei.

Aber kommendes Jahr die Europameisterschaft in Tschechien oder dann die nächste WM in den Nieder landen? „Da wäre ich schon gerne dabei“, will Reichert ihrer alten Liebe treu bleiben. Doch vorerst gilt die Konzentration dem Straßenradsport. „Ich will einfach herausfinden, wie weit ich hier kommen kann. Das reizt mich enorm“, meint die Weinviertlerin. Sie hat im Übrigen in der Trainingsphase schon den Unterschied zum MTB- und Cross-Country-Sport kennengelernt. „Ich trainiere aktuell viel mehr im hochintensiven Bereich, weil auf der Straße viele Sprints gefordert sind. Das sollte mir aber auf der anderen Seite wieder beim Mountainbiken helfen.“

Einzige Nachwirkung: das Rückenkratzen

Und wie geht es ihrer Verletzung, alles wieder ausgeheilt? „Ja im Prinzip schon, nur wenn ich mich an bestimmten Stellen am Rücken kratzen will, geht das nicht wirklich. Aber das ist kein sonderlich großes Problem (lacht).“