Anna Kiesenhofer starke EM-Fünfte

Die European Championships sind eine Sportveranstaltung, die seit 2018 alle vier Jahre die bereits bestehenden kontinentalen Europameisterschaften bestimmter Sportarten – heuer in München neun an der Zahl – zusammenbringt. So auch beim Radsport, und dort sorgten zwei Top-Athletinnen aus dem Bezirk Mistelbach für Auf sehen:

Anna Kiesenhofer

Im Einzelzeitfahren war die 31-jährige Olympiasiegerin aus Niederkreuzstetten auf dem pfeilschnellen Parcours rund um Fürstenfeldbruck im Norden der bayerischen Metropole im Einsatz.

Mit Platz fünf war die Weinviertlerin danach auch zufrieden: „Ich denke zwar nie an Platzierungen, aber der fünfte Rang ist sehr gut. Damit habe ich mein bestes EM-Ergebnis egalisiert, aber angesichts der Tatsache, dass die Konkurrenz hier stärker war, ist es mehr wert und ein sehr, sehr gutes Ergebnis“, schilderte Kiesen hofer.

Lediglich vier Fahrerinnen, darunter Titelverteidigerin Marlen Reusser aus der Schweiz und Stundenweltrekordlerin Ellen Van Dijk, waren schneller als die Niederkreuzstettnerin, die 1:01 Minuten Rückstand hatte. „Das Zeitfahren war sehr hart und fing gleich mit einem Anstieg an, wo wir in den roten Bereich mussten“, so Kiesenhofer, die als viertletzte Fahrerin über die Startbühne ging.

Alina Reichert

Für die 25-jährige Wolkersdorferin ging schon mit der Nominierung ein Traum in Erfüllung. Diese kam aber kurzfristig, wie Reichert erklärt: „Ich habe es erst Anfang der Vorwoche erfahren, weil Österreich einen Quotenplatz zusätzlich bekommen hat. Die Freude war riesengroß.“

Reichert hatte dabei im sechsköpfigen Frauennationalteam eine klare Rolle für das Straßenrennen, sie sollte für einer der beiden rot-weiß-roten Sprinterinnen die ersten 25 Kilometer anfahren. Das bedeutete aber auch, dass sie später aufgrund des großen Rückstands zum Hauptfeld aus dem Rennen genommen wurde. Diese undankbare Rolle als Helferin gefällt Reichert: „Das ist Teamarbeit, jeder von uns hat dazu beigetragen, dass wir eine Fahrerin in die Top-Ten gebracht haben.“