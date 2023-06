Ein Klassiker geht in die elfte Auflage

„Endlich Mistelbach“, lautet die Parole der klassischen Radrundfahrt „In Velo Veritas“ für ihre elfte Auflage, die erstmals Start und Ziel in der Bezirkshauptstadt aufschlägt. Gefahren wird am Sonntag (18. Juni), zur Auswahl stehen drei Distanzen: die „epische“ über 210 Kilometer, die „anspruchsvolle“ über 140 sowie die „genussreiche“ über 70. Erstere beginnt um 6 Uhr, die beiden anderen um 7 beziehungsweise 8.30 Uhr. Die Route führt diesmal auch durch zahlreiche andere Orte aus dem Bezirk, wie Altlichtenwarth, Eibesthal, Asparn, Stronsdorf, Gaubitsch, Staatz, Ottenthal, Herrnbaumgarten, Schrattenberg und noch einigen mehr. Auch der Nachbarbezirk Korneuburg wird durchfahren, etwa in Klement.

Anmeldungen sind Samstagnachmittag und Sonntagfrüh noch vor Ort in Mistelbach möglich, die Gebühr liegt je nach Distanz zwischen 60 und 80 Euro. Die bekannte „Welcome-Party“ steigt am Samstagabend ab 19 Uhr vor dem Stadtsaal.