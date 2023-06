Einzelzeitfahren in Mistelbach begeisterte

Das Einzelzeitfahren in Mistelbach im Rahmen des Weinviertler Radcups hat schon lange Tradition, nicht zuletzt dank der Gemeinde und des Bauhofs (Anm.: unterstützend eingesprungen bzgl. Absperrungsmaterial) gab es auch heuer wieder eine Auflage.

45 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung von Mistelbach nach Kleinhadersdorf und retour mit knackigen 19,3 Kilometern bei 222 Höhenmetern - unter anderem mit einem anspruchsvollen Anstieg. Wenig überraschend ging der Sieg an Gerald Hauer, der in starken 27:46 Minuten gewann, was einen starken Schnitt von 41,7km/h bedeutete.Erfreulich auch die Beteiligung bei den Damen, wo Birgit Andre vom RC Weinviertel Nord die Nase vorne hatte.

Bester Bezirksathlet ist auch Veranstalter

Stärkster heimischer Athlet war der Eibesthaler Stefan Barisch vom LAC Harlekin Mistelbach, der sich in Form zeigt und im Herbst mit dem Heidfeld-Kriterium auch selbst mit einem Team einen Bewerb des Radcup organsieren wird. Anlässlich der Eröffnung des Forsthauses fand übrigens die Siegerehrung ausnahmsweise dort statt.