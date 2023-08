Extremradler Kaider gewann „Race Around Austria“

Nach dem Sieg bei seinem Heimrennen rund um Niederösterreich im Mai und der Rekordfahrt quer durch Österreich im Juni musste der amtierende 24h-Zeitfahr-Weltmeister für die Ultracycling-WM in Polen coronabedingt passen. Mit dem „Race Around Austria“ war aber schnell ein Ersatz gefunden. Nach Platz zwei im Vorjahr war auch ein Ziel schnell gefunden.

Bei strömenden Regen startete der Niederösterreicher am vergangenen Dienstag Abend ins Rennen. „Es ist nach drei bis vier Stunden dann besser geworden. Tagsüber im Burgenland erwischte mich dann der nächste Platzregen und auch das Unwetter in Mittersill mit Murenabgängen habe ich live miterlebt. Ich habe eigentlich jeden Tag eine gute Abkühlung gehabt“, so Kaider. Der 37-Jährige ließ sich davon aber nicht beirren nach einer schwierigen ersten Nacht und den schwierigen ersten beiden Tagen, fand der Wolkersdorfer immer besser ins Rennen, je länger es dauert.

Aus Kopf-an-Kopf-Duell wurde eine klare Sache

Ab der Bielerhöhe (bei KM 1600) kam er mit dem Schlafentzug sehr gut zurecht und fand seinen Rhythmus. Ab diesem Zeitpunkt konnte er sich dann auch entscheidend von seinem noch einzig verbleibenden Kontrahenten Mario Thallinger absetzen, mit dem er sich zuvor einen Minutenkrimi lieferte. Der Weinviertler ließ danach nichts mehr anbrennen und fuhr das Rennen auf den letzten rund 600km souverän nach Hause.

„Ich kann noch gar nicht viel dazu sagen, weil ich es selber noch gar nicht realisiert habe. Aber die Strategie, die wir uns vorher ausgemacht haben, hat funktioniert. Wir sind problemlos durchgekommen und die Crew hat exzellent gearbeitet. Wir haben unseren Plan perfekt durchgezogen“, so Kaider unmittelbar nach dem Zieleinlauf. Die Umstellung von Powernaps auf ganze Schlafzyklen und auch die Nackenmuskulatur, die ihm heuer weniger Probleme als noch im Vorjahr bereitete, führt Kaider als wichtigen Faktor für den Sieg an. „Es gibt aber kein Körperteil, das mal nicht schmerzt. Aber das ist so. Man lernt damit umzugehen.Warum man sich das antut? „Früher hätte ich gesagt, weil ich es kann! Mittlerweile bin ich der Meinung, dass das jeder mit genug Willen tun kann!“

WM-Titelverteidigung würde Traumjahr vollenden

Auf dem Programm steht für den Wolkersdorfer nun sportlich noch die Titelverteidigung des 24-Zeitfahr-Weltmeistertitels im November: „Wenn mir das noch gelingen würde, dann würde ich das Jahr als unbeschreiblich betiteln.“ Zuvor geht es für ihn aber am Dienstag wieder in die Arbeit, denn um vorher mehr Zeit zur Vorbereitung zu haben, hat sich der diplomierte Krankenpfleger nach dem Rennen mehr Dienste eingeteilt