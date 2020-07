Die Premiere der neuen TV-Show „Österreich dreht am Rad“, die den Breiten- mit dem Spitzensport verbindet, garniert mit traumhaften Bildern aus den schönsten Gegenden Österreichs, ging Ende letzte Woche bei der Festspielbühne in Bregenz zu Ende. Mehr als 500.000 User verfolgten das stundenlange Angebot via TV oder online. Und eine Wolkersdorferin spielte dabei die Hauptrolle: Alina Reichert.

Im Rahmen der Show gab es nämlich auch die „Hart & Härter“-Challenge. Dabei handelt es sich um eine dreitägige Challenge, bei der die Profis der nationalen Radsportwelt gegeneinander antreten, mit dem Ziel, die härtesten Berge des Landes zu erklimmen. Die erste Etappe führte die Fahrer um Reichert in der Vorwoche von der Mautstelle bei Heiligenblut bis aufs Hochtor auf den Großglockner, 2.504 Meter über dem Meeresspiegel. Neben Reichert waren vom Union Radrennteam Pielachtal Tina Berger-Schauer und Pia Hehenwarter vertreten.

Eine Überraschung am „Dach von Österreich“

Auf der Straße ein bislang unbeschriebenes Blatt, gelang Reichert in einer Zeit von 43:28 Minuten auf den elf Kilometern und 900 Höhenmetern als „Underdog“ ein Überraschungssieg. Mit einem Vorsprung von fast sechs (!) Minuten setzte sie sich vor der Zweitplatzierten Kathi Machner – übrigens vom Damenteam La Musette, welches von einer weiteren Wolkersdorferin, Marlene Schilling, ins Lebens gerufen wurde – durch und krönte sich damit zur Glocknerkönigin. „Das war schon geil“, freut sich Reichert im Ziel. „Hier kam mir sicher meine Erfahrung vom Mountainbike zugute – lange Anstiege bin ich dort gewohnt.“

Am nächsten Tag hieß es bereits wieder, den Teambus zu beladen und von Sankt Johann weiter nach Kitzbühel zu reisen, wo die zweite Challenge wartete. Mit einer maximalen Steigung von 22 Prozent gilt das Kitzbüheler Horn als einer der steilsten Anstiege des Landes. „Das Horn ist schon sehr speziell. Es ist zwar kein langer Anstieg, aber dafür extrem steil und kein Meter bergab. Definitiv ein Berg, vor dem man Respekt haben darf“, so die 23-Jährige am Start. Die Zurückhaltung erwies sich jedoch als unbegründet: Reichert holte sich mit einer Traumzeit von 27:50 erneut den Sieg, gefolgt von ihrer Teamkollegin Hehenwarter.

10,9 km und 1.200 hm – am dritten und letzten Tag stand die Königsetappe auf den Rettenbach-Gletscher am Programm. Mit dem Ziel auf rund 2.700 m Höhe kam zur sportlichen Herausforderung noch der Mangel an Sauerstoff hinzu. Für Reichert ging es an diesem Tag auch um den Sieg in der Gesamtwertung der Challenge. Mit Reichert auf dem ersten Platz, Hehenwarter auf zwei und Berger-Schauer auf drei erstrahlte das Podest ganz in Pink.

Mit diesem sensationellen Ergebnis konnten die drei auch die Gesamtwertung für sich

entscheiden. Hier belegte Reichert den ersten Platz, gefolgt von Berger-Schauer und Hehenwarter. „Es war wirklich eine

tolle Veranstaltung“, waren sich die drei Mädels einig. „Gerade in Zeiten von Corona sind

wir sehr dankbar, eine Möglichkeit zu bekommen, den Verein zu repräsentieren. Außerdem ist es einfach super, wieder Rennen fahren zu können.“