Hitzeschlacht beim Radcup in Großengersdorf

Am Sonntag fand die fünfte Station des Weinviertler Radcups in Großengersdorf statt. Beim Mountainbike-Marathon über 30 Kilo- und 520 Höhenmetern war aber nicht nur die Strecke anspruchsvoll und fordernd, sondern auch die Hitze bzw. hochsommerlichen Extrem-Temperaturen.

Am besten meisterte dies Felix Pürstl in 1:07:31 Stunden, dicht gefolgt von Christoph Pürstl (in 1:11:38) und Christopher Gössinger (1:11:41). Bei den Damen siegte Lokalmatadorin Daniela Körmer vom RC Dreilala Münichsthal in 1:35:28. Das Tri-Team-Musketiere sorgte am Kellerberg wieder für eine perfekte Organisation, das Bier und der Leberkäse danach wurden ordentlich verschlungen.