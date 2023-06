Kaider radelt quer durch Österreich zum Rekord

„Ich bin fix und fertig“, war Kaider am Sonntagabend erledigt. Erledigt, aber glücklich. Nach 673 Kilometern von Feldkirch nach Nickelsdorf durfte der Weinviertler über eine neue Trans-Austria-Bestmarke jubeln, er verbesserte die elf Jahre alte Bestmarke des Salzburgers Gerald Bauer um 3:13 Stunden und blieb damit unter der 20-Stunden-Marke. „Das habe ich zwar im Vorfeld für möglich gehalten, aber das es so gut klappt, damit hätte ich nicht gerechnet.“

Von Anfang an lief es nach Wunsch für Kaider: Von Vorarlberg ging es über den Arlberg, wo er den höchsten Punkt seiner Strecke passierte, ins Inntal und dann von Salzburg aus entlang der Westbahnstrecke Richtung Wien. Zunächst war nur der Wind ein kleines Problem, ehe über die Nacht Müdigkeit, etwas Kälte, der Magen und einige Igel auf der Strecke vollse Konzentration und Teamwork erforderten. „Danke da auch an mein Team, dass mich großartig unterstützt hat und ohne dem ich das nicht geschafft hätte“, war Kaider im Ziel gerührt.

„Willkommen in Niederösterreich-Tafel“ als Motivation

Am Ende „flog“ der Wolkersdorfer: Der oberösterreichische Sonnenaufgang, die "Willkommen in Niederösterreich-Tafel" und der ungebrochene Wille jedes Watt aus sich herauszuholen pushten ihn in Richtung Nickelsdorf.

Der Wolkersdorfer konnte damit seine Erfolgsserie eindrucksvoll ausbauen. Im November des Vorjahres krönte sich Kaider in Kalifornien zum Weltmeister im 24-Stunden-Zeitfahren. Damals legte er mit seinem Rad auf einem 30-Kilometer-Rundkurs 856 Kilometer zurück. Erst vor wenigen Wochen sicherte er sich beim „Race Around Niederösterreich“ mit Start und Ziel in Weitra ebenfalls den Sieg.