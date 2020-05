Eigentlich hätte Anfang Mai zum zweiten Mal das Race Around Niederösterreich (RAN) stattfinden sollen – ein atem(be)raubendes Radrennen über eine Länge von 600 Kilometern und mit 6.000 Höhenmetern entlang der Grenzen des größten österreichischen Bundeslandes. Doch auch hier machte das Coronavirus den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung: Das Event musste (vorläufig) auf Mitte September verschoben werden.

Einen Unterstinkenbrunner hielt das aber nicht davon ab, dennoch am geplanten Termin aufs Rad zu steigen: Der 61-jährige Mediziner Karl Kaudela schwang sich am vergangenen Wochenende auf den Sattel und fuhr die Strecke in Begleitung seines Bruders Clemens ab. Wieso er sich das antat? „Zum einen habe ich dafür so viel trainiert, über 4.000 Kilometer, dass ich das nicht verpuffen lassen wollte. Und zum anderen wollte ich in Zeiten wie diesen auch ein Zeichen setzen“, sagte das Mitglied des Tri Teams Neudorf.

Unterstützung in der Heimat motivierte

Er begann – wie im Original – im Waldviertel in Weitra, fuhr über das Pulkautal auch an der Heimat vorbei, wo ihn einige Mitglieder seines Vereins, da

runter Obmann Lorenz Pelzer, ein wenig am Rad begleiteten. Danach ging es nach Hohenau, dann runter nach Hainburg und nach Neunkirchen, ehe er Kurs Richtung Westen nahm. Dort wartete dann am Schluss das letzte Stück von Ybbs zurück nach Weitra, „was noch einmal ganz besonders knackig war“, wie sich Kaudela erinnerte. Am Ende war er knapp 24 Stunden unterwegs, davon 21 effektiv am Rad.

Der große Unterschied zum Original war die Pause über Nacht. „Das hätte nur funktioniert, wenn ich eine zweite Begleitperson dabei gehabt hätte. Dadurch hatte ich natürlich auch eine Ruhepause, weshalb ich das alles ganz gut gemeistert habe.“ Wie anstrengend es trotzdem war, erklärt Kaudela anhand der Flüssigkeitsaufnahme: „Ich habe 20 Liter Wasser getrunken, dazu viel Maltodextrin (Anm.: ein wasserlösliches Kohlenhydratgemisch). Und ein Sechsertragerl Bier musste auch sein (lacht).“

Wunschziel wäre eine Ironman-Teilnahme

Jetzt fiebert der Unterstinkenbrunner dem Spätsommer und Herbst entgegen, wo er noch hofft, bei zwei geplanten Saisonhighlights dabei sein zu können: beim traditionellen Ironman im burgenländischen Podersdorf Ende August und dann eben beim wirklichen RAN am 18. und 19. September.