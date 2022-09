Kiesenhofer auf dritter Vuelta-Etappe auf Platz 20

Werbung

Österreichs Rad-Olympiasiegerin kam am Freitag nach 96,4 Kilometern von Camargo nach Aguilar de Campoo zeitgleich mit der zehntplatzierten Niederländerin als 20. ins Ziel. Diese Gruppe hatte acht Sekunden Rückstand auf die australische Tagessiegerin Grace Brown, die als 21. (+8:21 Min.) gesamt unmittelbar hinter Kiesenhofer (+7:14) liegt.



Van Vleuten, die heuer schon den Giro d'Italia und die Tour de France gewonnen hat, liegt 1:55 Minuten vor der Italienerin Elisa Longo Borghini voran. Zwei Teilstücke sind noch zu fahren, die Rundfahrt endet am Sonntag in Madrid.