8,9 Kilometer, von der Mautstation bis zum Parkplatz bei der Talstation der Hochkar-Skilifte, galt es beim dritten Lauf zur Austrian Time Trial Series für Österreichs Radprofis zu absolvieren. Die Siegerin in der ersten Bergprüfung der Serie, die gleichzeitig die heimische Bergmeisterschaft bildete, kam aus Niederösterreich, genauer gesagt aus Niederkreuzstetten: Anna Kiesenhofer.

„Ich habe meinen Fokus ein wenig in Richtung der Bergfestigkeit verlegt, weg vom Einzelzeitfahren. Meine Zielsetzung ist das WM-Straßenrennen in der Schweiz in diesem Jahr, von dem her war es heute ein erstes Ausrufezeichen“, erklärte die 29-jährige Weinviertlerin, die aktuell Staatsmeisterin auf der Straße als auch im Einzelzeitfahren ist und sich nun zusätzlich auch den Titel der Bergmeisterin sicherte.

Mit einem Vorsprung von fast drei Minuten distanzierte sie im Dress ihres neuen Teams Cookina Graz die heimische Konkurrenz klar. Zweite wurde ihre Teamkollegin Angelika Tazreiter, sie lag im Ziel 2:57 Minuten hinter Kiesenhofer.

„Es war echt schwer heute mit der Hitze und dem Anstieg. Anna ist kurz vor dem Ziel an mir vorbeigeflogen, sie hatte einen unglaublichen Zug am Pedal“, analysierte Tazreiter. Neue Führende in der Gesamtwertung der Austrian Time Trial Series ist die Tirolerin Gabriele Erharter vom Team La Musette Radunion, das u.a. von der Wolkersdorferin Marlene Schilling ins Leben gerufen wurde.

Stichwort Wolkersdorf: Alina Reichert vom Union Radteam Pielachtal wurde im Zuge der Bergmeisterschaften mit Erharter und Tazreiter im Zuge des Projekts „Women’s Road to Aigle“ von Nationalteamtrainer Klaus Kabasser für den WM-Kader des Mixed-Teamzeitfahrens vornominiert. Bei den nationalen Zeitfahrmeisterschaften muss das Trio nun die Leistungen aus den ersten Rennen der nationalen Serie bestätigen.