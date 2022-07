Marlene Schilling mit Herzblut auf den Spuren des Papas

Werbung

Marlene Schilling und der Radsport – es war von Anfang an eine Liebesbeziehung. Mit drei Jahren saß die Wolkersdorferin das erste Mal auf dem Sattel, mit elf begann sie ernsthaft zu trainieren. Unter der Obhut von Papa Ernst, einem höchst engagierten Radsportfunktionär im Lande, gewann das junge Talent österreichische Meistertitel auf Straße und Bahn, fuhr auch diverse Touren im Ausland. Bald nach der Matura war allerdings Schluss mit Leistungssport, Schilling konzentrierte sich fortan auf ihre Ausbildung an der Wirtschaftsuniversität, studierte auch in den USA, fasste Fuß in der Berufswelt.

Die Liebe zum Radsport – sie blieb aber. Und nur ab und an hobbymäßig aufzusteigen, war für die Weinviertlerin schnell nicht mehr erfüllend genug. So kam’s im Jahr 2019 zur Gründung von „La Musette“, einem neuen Team mit Standort Wolkersdorf, das ganz konkrete Ziele verfolgt. Erstens: den Frauenanteil im Radsport kontinuierlich zu steigern. Zweitens: Wissen und Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Und drittens: auch Hobbyfahrer und -fahrerinnen in ganz Österreich für gemeinsame Ausfahrten zu begeistern und den Radsport als Lebensstil zu vermarkten.

Drei Jahre später ist Schilling, die das Projekt mit zwei ehemaligen Teamkolleginnen startete, zufrieden mit der Entwicklung. Den Breitensportbereich hält sie zwar für ausbaufähig – speziell eine Hobbytrainingsgruppe in der Region um Wolkersdorf ist ein persönliches, noch nicht erreichtes Ziel. Doch speziell das Damenteam mit aktuell acht aufstrebenden Fahrerinnen aus vier Bundesländern läuft nach Plan, erst kürzlich gewann eine davon etwa Silber bei den österreichischen U23-Meisterschaften.

Was Schilling & Co wichtig ist: „Wir versuchen in den Bereichen, wo wir in unserer aktiven Zeit mitbekommen haben, da gibt es Schwierigkeiten im Frauenradsport, dass wir es da unseren Fahrerinnen einfacher machen.“ Den aktuellen Schützlingen wird etwa das zweitbeste Rad zur Verfügung gestellt, das Ausrüster KTM bieten kann. In ihrer Zeit, so Schilling, wäre es „nie ein Thema gewesen“, überhaupt ein Rad zu bekommen. Auch den in Österreich üblichen Spagat zwischen Beruf, Privatleben und (semi-)professionellem Sport zu schaffen, sei ein Aspekt, wo die Erfahrung hilft. Unter den Schützlingen ist etwa eine Ärztin, die gerade ihr Doktoratsstudium absolviert hat.

Schilling selbst übt sich übrigens auch im Spagat. Die mittlerweile 25-Jährige ist zur Finanzleiterin ihres Unternehmens aufgestiegen und hat beruflich viel um die Ohren. Parallel dazu völlig ehrenamtlich das Radteam zu managen, sei „anstrengend“, gesteht sie. Kein Wunder, denn das Portfolio ist breit: Sponsoren an Land ziehen, Nennungen für Rennen, die Fahrerinnen bei Rennen vor Ort betreuen, viel Koordination. Und doch beißt sie durch: „Mir ist es einfach ein Anliegen, den Leuten das zurückzugeben, was ich gelernt habe. Und es ist auch schön, zu spüren, dass die Fahrerinnen schätzen, was man für sie macht.“

Sie wiederum schätzt heute mehr denn je, was der früh verstorbene Papa für sie und ihren Bruder getan hat: „In vielen Situationen denk ich mir, dass er sicher einfach stolz auf mich wäre. Ich weiß, er hat das gern gemacht, und da ist man dann wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weiter verbunden.“