Mountainbike-Rennen in Münichsthal begeisterte

Vergangenen Samstag fand die sechste Station des Weinviertler Radcups statt, die Münichsthaler Rieden-Trophy, ein anspruchsvolles Mountainbikerennen über zwei Runden und 32 Kilometer. Die Freiwillige Feuerwehr Münichsthal organisierte wieder ein Top-Event, dass Christopher Gössinger vom RC Weinviertel Nord bei den herren in 1:29:58.47 gewann. Bei den Damen war Ulrike Emesz von Mountainbiker.at am Schnellsten. Am Allerschnellsten, aber als Lizenzfahrer außer Konkurrenz absolvierte Johannes Poyntner in 1:26:19,16 die Strecke.