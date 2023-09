Neudorfer radelte alle neun Landeshauptstädte ab

Mit dem Rad eine der neun österreichischen Landeshauptstädte besuchen, ist eine gute Idee. Aber gleich alle neun innerhalb von zwölf Tagen abzuradeln, diese Idee hatten wohl noch nicht so viele. Einer, der diese unglaubliche Idee in die Tat umsetzte, war der Neudorfer Gemeinderat Andreas Rindhauser.

Am 21. August startete er sein Unterfangen, am 1. September kehrte er ins heimatliche Neudorf, genauer gesagt in die Katastralgemeinde Kirchstetten, zurück - und wurde von vielen Freunden und der Familie feierlich willkommen geheißen. Am Ende spulte Rindhauser knapp 1.500 Kilometer ab, was einen Schnitt von knapp über 120 km pro Tag bedeutete. Er begann seine Reise in St. Pölten, von dort ging es über Linz, Salzburg und Innsbruck nach Bregenz. In der Vorarlberger Landeshauptstadt ging es dann mit dem Zug zurück nach Salzburg, wo er seine Tour über Klagenfurt, Graz, Eisenstadt und Wien vollendete.

Rindhauser hinterfragte sich selbst: „Ob sie bei mir eingebrochen haben“

Bleibt die Frage: Wie kommt man auf so eine Idee? „Ich war letztes Jahr radeln und da kam mir die Idee, die Landeshauptstädte abzufahren, weil ich, wie Bregenz, noch nicht in allen zu Besuch war.“ So machte sich der Neudorfer über den Winter an die Streckenplanung und legte jetzt los. „Es hat eigentlich alles ganz gut geklappt, auch wenn ich mir mittendrin schon mal gedacht habe, ob sie bei mir eingebrochen haben, weil ich das wirklich mache (lacht).“

Dabei ist Rindhauser erst seit Kurzem passionierter Radfahrer: „Ich habe das in Corona-Zeiten für mich entdeckt und bin dabei geblieben.“ Die Landeshauptstädte abzufahren wird allerdings einmalig bleiben, eine kreative Tour mit dem Rad allerdings nicht. „Ich habe noch andere Ideen, schauen wir mal, was sich noch so ergibt.“