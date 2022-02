Neuer Name und alter Klub für Wolkersdorferin Alina Reichert

Ruhig geworden ist es in den letzten Wochen und Monaten rund um Rennradfahrerin Alina Reichert. Das heißt aber noch lange nicht, dass die 25-jährige Wolkersdorferin untätig blieb.

„Ich habe fleißig trainiert und meine Grundlaugenausdauer wieder auf Vordermann gebracht“, erzählt sie. Zudem hat sie einen neuen Trainer, nämlich Markus Kinzlbauer, der auch im Betreuerstab des oftmaligen „Race Across America“-Siegers Christoph Strasser ist. So langsam füllt sich auch der Renn kalender 2022, die Ausschreibung für die Bundesliga – eigentlich eines der Saisonhighlights für Reichert – lässt allerdings noch auf sich warten. Am vergangenen Sonntag hatte die Wein viertlerin zudem ein Online-Teammeeting mit ihrer Mannschaft, um den weiteren Plan zu besprechen.

„Das erste große Rennen wird im März sein, alles andere müssen wir noch abwarten, weil viele Termine noch nicht fixiert wurden“, weiß Reichert. Und Stichwort Team: Der Vereinsname Union Radrennteam Pielachtal gehört der Geschichte an, denn ab sofort werden Reichert und Co. unter dem Namen STP Cycling Club unterwegs sein. Und in Sachen Mountainbike gibt es auch Neuigkeiten: Für die neue Saison verstärkt die Wolkersdor ferin ein oberösterreich isches Team.

Für Reichert ist aber klar, wohin die Reise gehen soll: „Prinzipiell möchte ich wieder primär Rennrad auf der Straße fahren, das ist schon ein Schwerpunkt, aber nebenher auch das Mountainbike nicht vernachlässigen.“