Niederkreuzstettner Olympiasiegerin fährt jetzt für Israel

Mit der 31-jährigen Niederkreuzstettnerin Anna Kiesenhofer gibt es 2023 nach Carina Schrempf und Christina Schweinberger (beide Fenix-Deceuninck) eine dritte österreichische Fahrerin in der Women’s World Tour. Das Team Israel Premier Tech Roland gab die Verpflichtung der Olympiasiegerin bekannt, die mit ihrer neuen Mannschaft einen Start bei der Tour de France Femmes anstrebt.

„Ich freue mich, dass ich mich an das Team Israel Pre mier Tech Roland binden konnte. Das Umfeld und die Ausrüstung passen perfekt für mich“, erklärte die letztjährige EM-Fünfte und WM-Zehnte im Einzelzeitfahren. Seit der letzten Saison ist das schweizerisch-israelische Team in der höchsten Liga des Radsports und erhält damit Teilnahmen bei allen großen Eintagesrennen und Rundfahrten. „Ich will bei einigen der wichtigsten Rennen im UCI-Kalender meine beste Leistung abrufen“, schilderte Kiesenhofer, die nach ihrem Engagement 2017 bei Lotto Soudal wieder für ein Profiteam aktiv ist.

Im September des vergangenen Jahres bestritt sie die Vuelta a Espana der Frauen, in diesem Jahr hofft sie auf einen Start bei der Tour de France. „Das ist mein Ziel, und natürlich auch andere schwere Rennen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Wir wollen auf jeden Fall für Überraschungen sorgen“, erzählte sie weiter. Nach ihrem sensa tionellen Gold-Coup in Tokio war sie auch im Vorjahr in Spanien bei ihrer Vuelta-Premiere sehr aktiv und wurde nach einer 158 Kilometer langen Soloflucht erst eineinhalb Kilometer vor dem Ziel gestellt.

„Sie ist sehr talentiert und fährt mit viel Courage, wie wir in Tokio und in Spanien gesehen haben. Wir freuen uns, die Olympiasiegerin in unserem Team zu haben“, meint Team-Manager Ruben Contreras.