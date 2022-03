Noch fehlt Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer

Werbung

Am Sonntag fand der Saisonauftakt in der Rad-Bundesliga für Frauen und Männer im oberösterreichischen Leonding. statt. Bis zum Finale im September in Kufstein (T) stehen jeweils sechs weitere Bewerbe auf dem Programm.

Noch nicht dabei war die Niederkreuzstettnerin Anna Kiesenhofer. Die Olympiasie gerin steigt erst am 9. April beim Einzelzeitfahren in Stephanshart im Rahmen der österreichischen Rad-Bundes liga in die Saison ein.

Die in der Schweiz lebende Goldmedaillengewinnerin von Tokio 2021 fährt weiterhin für das Team Cookina Graz, wird aber neuerlich nur vereinzelt Rennen bestreiten. „Vieles in meinem Leben hat sich geändert, gleich geblieben ist aber die Freude am Radfahren, am täglichen Training und Grenzen ausloten“, sagte Österreichs Sportlerin des Jahres, die nach dem Überraschungscoup im Olympiastraßenrennen eine längere Pause eingelegt hatte. Die diesjährigen Hauptziele der 31-Jährigen sind die Staatsmeisterschaften im Juni sowie die später stattfindenden Welt- und Europameisterschaften.

Dafür war mit der 25-jährigen Wolkersdorferin Alina Reichert eine andere starke Bezirksfahrerin am Start. Die Weinviertlerin vom Team STP cycling club RG konnte sich den siebenten Platz sichern – der erste Top-Ten-Platz bei einem Ligarennen und ihre beste Platzierung bei einem Straßenrennen.