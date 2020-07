Endlich ging es auch wieder in Österreich los! Die Palten-Ennstal-Tour war das erste Radrennen des österreichischen Radsportverbandes in Österreich seit Beginn der Coronakrise. Mit dabei war auch die neu formierte Damenmannschaft Union Radrennteam Pielachtal mit der Wolkersdorferin Alina Reichert.

Diese Rundfahrt umfasste ursprünglich vier Rennen: einen Prolog auf der Kaiserau (1,7 Kilometer) und ein Bergrennen auf die Tauplitz (8,9 km und 730 Höhenmeter) am Samstag sowie ein Einzelzeitfahren in Rottenmann (6,7 km) und ein Bergrennen auf den Stoderzinken am Sonntag. Letzteres musste am Nachmittag abgesagt werden, nachdem sich einige Grund eigentümer quergestellt hatten. Alles in allem ein hartes Programm für die 23-jährige Reichert und ihre Kolleginnen Tina Berger-Schauer, Melanie Brunhofer und Lisa Fernbach.

Zum Tourverlauf: Der Prolog war ein echtes Sprintrennen, also nicht gerade Reicherts Spezialdisziplin, dennoch gab es mit Rang neun ein Top-Ten-Ergebnis. „Das war zwar kein überwältigendes Rennen meinerseits, allerdings hatte ich mir auch nicht viel mehr erwartet“, analysierte sie trocken. Das Bergrennen auf die Tauplitz lief dafür umso besser: Mit 35:56 Minuten fehlten ihr nur knapp 38 Sekunden auf die Siegerin (und spätere Gesamt siegerin) Angelika Tazreiter – Platz zwei. Das ist umso beeindruckender, weil Tazreiter mehrfache Mountainbike-Marathon-Staatsmeisterin und auch WM-Teilnehmerin auf der Straße ist. Oder wie es Reichert auf den Punkt brachte: „Sie ist schon verdammt stark.“

Zum Abschluss stand noch das Einzelzeitfahren auf dem Programm, ebenfalls ein sehr kurzes Rennen. „Obwohl mir die Beine erst nach circa drei Vierteln des Rennens aufgegangen sind, was leider etwas spät war, konnte ich Vierte werden“, fand Reichert das Ergebnis nicht ganz so schlecht. Noch erfreulicher war dann das Gesamtergebnis, wo die Weinviertlerin starke Zweite hinter Tazreiter wurde. „Die Formkurve zeigt schon steil nach oben.“ Wie geht es jetzt weiter? Diese Woche ist Reichert mit einigen ihrer Teamkollegen im Rahmen der TV-Show „Österreich dreht am Rad“ im Westen unterwegs. Mitte Juli geht es dann erneut für ein Straßenrennen nach Tschechien.