Olympiasiegerin aus Niederkreuzstetten im Dienst der guten Sache

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer aus Niederkreuzstetten tritt heuer für die Wiener NGO SONNE-International in die Pedale.

Mit dem Start der Charity-Rad-Tour letzte Woche radelt die SONNE für Bildungsplätze zugunsten marginalisierter Kinder. Die Radchallenge der österreichischen Hilfsorganisation geht heuer bereits in die vierte Runde. Dabei zählt jeder Kilometer, denn gemeinsam mit allen Teilnehmern will SONNE-Mitarbeiterin Sabine Braun möglichst vielen Kindern in den Projektländern der NGO den Zugang zu Bildung ermöglichen.

Bei dieser Charity-Rad-Tour erhält die Wiener Hilfsorganisation zudem die großartige Unterstützung von Kiesenhofer. „Seit Jahren kämpft SONNE-International mit Bildung gegen Armut. Ich freue mich, dass ich bei dieser tollen Hilfsaktion mitkämpfen kann“, so die Radsportlerin. Braun und Kiesenhofer radeln dafür mit allen Mitstreiter symbolisch von Wien in die Projektländer Äthiopien, Somaliland, Bangladesch, Myanmar und Indien. Das sind insgesamt 31.600 Kilometer für einen guten Zweck. Die geradelten Kilometer werden von Firmensponsoren schließlich in Schulplätze für arme Kinder in diesen Ländern umgewandelt.

Kiesenhofer-Trikot als Tombola-Hauptgewinn

Die diesjährige Challenge startete letzten Donnerstag und läuft bis 19. August. Anmeldungen zum Mitradeln werden bis zum letzten Tag gegen eine Startspende auf der Website von SONNE-International entgegengenommen: www.sonne-international.org

Bei der abschließenden Tombola zur Charity-Tour wird dann unter anderem ein handsigniertes Olympia-Trikot von Anna Kiesenhofer verlost.