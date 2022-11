Philipp Kaider ist Weltmeister

Werbung

Wahnsinn! Der Wolkersdorfer Philipp Kaider kürte sich am Sonntag bei den 24-h-ZeitfahrWeltmeisterschaften in Borrego Springs (USA) mit einer beeindruckenden Leistung von 856 zurückgelegten Kilometern zum Weltmeister.

Ein Traum ging dabei für den 37-Jährigen in Erfüllung. Nur Ultra-Radspezialist und Streckenrekordhalter Christoph Strasser konnte in der kalifornischen Wüste schon einmal mehr Kilometer in 24 Stunden fahren. „Dieser Titel bedeutet mir sehr, sehr viel. Es war schon immer ein Traum von mir hier dabei zu sein und das Rennen hier zu gewinnen. Seit Straps (Spitzname von Christoph Strasser, Anm.) hier zum ersten Mal gewonnen hat, hatte ich dieses Ziel im Kopf“, so Kaider überglücklich im Ziel.

Nach einem herausfordernden Jahr mit einem Infekt, Bandscheiben- und Zahn-OP fiel am vergangenen Freitag der Startschuss für Kaider. Rund zwei Autostunden östlich von San Diego, in Borrego Springs, galt es, auf einem 29 km langen Rundkurs einen ganzen Tag lang so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren.

Härtester Konkurrent baute einen Unfall

Von Beginn an lieferte sich der Wolkersdorfer Athlet dabei ein spannendes Duell mit dem Luxemburger Ralph Diseviscourt, ehe dieser das Rennen nach rund 7,5 Stunden durch einen Unfall frühzeitig beenden musste. „Mal war Ralph drei Sekunden schneller auf einer Runde, mal ich. Es ist so schade! So wollte ich nicht gegen ihn gewinnen“, so Kaider.

Somit war der Weg vermeintlich frei, denn zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits einen Vorsprung von über 50 km auf die weiteren Verfolger. Vermeintlich deshalb, weil das Rennen erst zu einem Drittel gefahren war und die Nacht noch lange dauerte.

Das größte Problem in der Wüste? Die Kälte

„Es war sehr hart! Eiskalt! Mein Radcomputer zeigte mir nur 2,5 Grad an, während wir unter Tags 28 Grad hatten. Verrückt, oder?“ Kaider war zwar mit einem Paar Handschuhen und Knielingen vom Start weg darauf vorbereitet, aber durch die Kälte konnte er die Trinkflaschen nicht gut greifen und nahm dadurch zu wenig Flüssigkeit und Kohlehydrate auf. „Für mich hieß es dann durchbeißen.“

Doch er schaffte die Nacht, und untertags gelang ihm der WM-Titel mit diesem Traumergebnis: Nur vier Athleten konnten in der Geschichte des Rennens bisher die Schallmauer von 500 Meilen (rund 805 km) durchbrechen.