Philipp Kaider will in Rekordzeit mit dem Rad durch Österreich

Im Rahmen des ARGUS Bike Festivals am Wiener Rathausplatz präsentierte Philipp Kaider am sein neuestes Projekt. Vom 24. – 25. Juni startet der Ultra-Radfahrer in Feldkirch (Vorarlberg) einen Trans Austria-Rekordversuch bis nach Nickelsdorf (Burgenland). Dabei gilt es Österreich von Westen nach Osten zu durchqueren, wobei die Strecke (mit Ausnahmen von Start- und Zielort) frei wählbar ist. Nach dem Startschuss um 17 Uhr sind knapp 700km zurückzulegen, die der Niederösterreicher in unter 22 Stunden 13 Minuten absolvieren möchte, um dabei den 2012 vom Salzburger Gerald Bauer aufgestellten Rekord zu brechen.

„Es ist an der Zeit den Rekord zu schlagen! Ich habe das schon länger im Hinterkopf, nur war ich mir nie wirklich sicher, ob ich auch wirklich schnell genug sein kann. Letztes Jahr wäre natürlich schöner gewesen, da ja das 10-jährige Jubiläum war, aber das hat leider aufgrund meiner Verletzung nicht geklappt. Vielleicht ist es auch besser so, es erst dieses Jahr zu versuchen, da ich hoffentlich noch schneller bin“, schmunzelt der Wolkersdorfer. Sein Saisonhighlight wird auch live in einer aufwändigen Produktion auf K19.tv gestreamt.

Rekordversuch ist klimaneutral

Auf eine besondere Idee für den Rekordversuch kamen die Denner Group, die mit ihren Marken „Umweltbox“ und „druckmittel.at“, genauso wie Steinbauer Garten- und Liegenschaftsgestaltung, langjährige Partner und Sponsoren des 37-Jährigen sind: Pro 10 gefahrener Kilometer wird ein Baum gepflanzt, um den CO2- Ausstoß des Begleit- und Kameraautos zu kompensieren. „Die Idee hatten wir bei einem guten Glaserl Windisch Wein“, schmunzeln Gottfried Denner (Denner Group) und Stefan Windisch (Geschäftsführer Steinbauer Garten- und Landschaftsgestaltung). „Den Rekordversuch durch das Pflanzen von Bäumen klimaneutral und Niederösterreich noch grüner zu machen ist uns ein großes Anliegen“, so die beiden über ihr Vorhaben.