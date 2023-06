Premierentitel für Wolkersdorfer Rad-Ass

22 Kilometer, 1.200 Höhenmeter und die Ankunft am Plateau des Schöckl auf 1.434 Metern. Der Startschuss für den ersten Hillclimb-Bewerb im Rahmen der Sport Austria Finals powered by Holding Graz erfolgte pünktlich um 10 Uhr in Stattegg. Vom Taktieren hielt die heimische Kletter-Rad-Elite nicht viel, sie legte gleich fulminant los und sorgte von Beginn an für ein hohes Tempo. Auf dem anspruchsvollen Kurs arbeiteten sich die Athleten Kilometer für Kilometer mit einem wahren Kraftakt Richtung Gipfel.

Beim Rennen der Damen gab es eine kleine Überraschung. Reichert zeigte sich von ihrer besten Seite und kletterte nach einer unglaublich starken Performance zum Sieg. Die in Salzburg lebende Weinviertlerin setzte sich am Ende eines intensiven Rennens in 1:20,02 Stunden mit einem beachtlichen Vorsprung von 5:50 Minuten vor Marlies Feichtenhofer (1:25,57) durch. Platz drei ging an Julia Sörgel, die das Rennen in 1:27,49 Stunden beendete.

„Habe gewusst, es läuft in meine Richtung“

„Mir taugen Berge, Hillclimb ist genau meines. Es war heute eine unglaublich coole Mountainbike-Strecke, sie war technisch anspruchsvoll, war rutschig und mit vielen Wurzeln. Das Rennen hatte einen speziellen Charme, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin selbst überrascht, dass es heute so gut gegangen ist. Ich hätte mich selbst nicht zu den Favoritinnen gezählt“, erklärte Reichert und ergänzte: „Für Hillclimb war es mit 22 Kilometer richtig lange. Am Anfang war ich noch verhalten, bin aber super ins Rennen hineingekommen. Wie es nach der letzten Abfahrt wieder ins Gelände gegangen ist, habe ich gewusst, das läuft heute in meine Richtung. Ich habe gewusst, dass Marlies (Anm.: Feichtenhofer) hinter mir ist, ich konnte es aber nicht so richtig einschätzen wie knapp sie an mir dran ist. Als ich über die Ziellinie gefahren bin, war ich überglücklich!“