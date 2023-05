Rad-Ass Kaider gewinnt „Race Around Niederösterreich“

Pünktlich um 16 Uhr startete am Freitag die Ultraradsportszene in die nationale Saison. 600 Kilometer mit 6.000 Höhenmetern galt es bei der fünften Auflage des Race Around Niederösterreich wieder zu absolvieren - und auch wenn die Bedingungen mit Gegenwind zu Beginn und vereinzelten Regenschauern in den Morgenstunden im Gebiet um den Semmering einigen Teilnehmern alles abverlangte - die Entscheidungen in den einzelnen Kategorien waren von packenden Duellen geprägt.

Bei seinem dritten Antreten holte sich der amtierende 24h-Zeitfahr-WeltmeisterKaider erstmals den Titel beim RAN. Rund zwölf Stunden lieferte sich der Wolkersdorfer ein Kopf-an-Kopf Rennen mit dem Kuchler Dominik Meierhofer. Erst um 8 Uhr morgens konnte der Weinviertler zur entscheidenden Attacke ansetzen und sich vom Salzburger rund fünf Minuten absetzen. „Ich habe mir nie gedacht, dass er so lange mithalten kann. Ich habe mir immer eingeredet, dass er einbrechen wird. Aber diesen Gefallen hat er mich nicht getan. Vielleicht war meine Zeit auch deshalb so gut“, resümierte Kaider.

Die Eins am Holz sorgte für Glückshormone

"Ich bin mein Tempo einfach gefahren und nach 400 km hat Dominik endlich mal nachgelassen. Es war die Motivation, die wir uns gegenseitig eingeschenkt haben. Es hat keiner von uns beiden nachgelassen. Der Sieg hat eine sehr große Bedeutung für mich. Es ist doch etwas anderes den 1er am Holz (Anmerkung: die Pokale für die Sieger sind aus Holz - in Anlehnung ans Waldviertel) mit nach Hause zu nehmen", so Kaider glücklich im Ziel.

Am Ende trennten die beiden im Ziel dann acht Minuten und Kaider (Endzeit 17 Stunden und 36 Minuten) durfte über seinen ersten Sieg bei seinem "Heimrennen" jubeln und sich über eine gelungene Generalprobe für seinen Trans Austria Rekordversuch in einem Monat von Vorarlberg nach Nickelsdorf freuen. Eigentlich spekulierte Kaider mit einer Zeit von über 18 Stunden ...