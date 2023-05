Rad-Ass Reichert zeigte als Kletterin auf

Eigentlich kommt Reichert ja aus dem Mountainbike-Marathon, feierte dort große Erfolge, ehe sie die Liebe zum Straßenradsport entdeckte, wo die 26-Jährige mittlerweile auch Mitglied des Nationalteams ist. Doch immer wieder kehrt sie zu MTB-Veranstaltungen zurück und zeigt, dass ihre Klasse nicht verlorengegangen ist. So wie zuletzt in der Steiermark:

In Knittelfeld startete die Weinviertlerin beim "Roatmoar Almsprint", einem Bergsprint mit dem MTB über 11,5 Kilo- und knapp 500 Höhenmeter. Dort gelang ihr gleich ein Sieg beim Comeback. Tags darauf war dann noch ein Bergrennen in Kindberg, diesmal mit dem Rennrad. Da waren es 9,3km und 620hm und am Ende gab es Platz zwei.

„Am Mountainbike ging es richtig gut, am Rennrad dann nicht ganz so toll. hat der Flow nicht so recht kommen wollen, von dem her war's eine ziemlich zache Partie. Und das Wetter ist halt auch so gar nicht meins, da fehlen zumindest 15 Grad auf die optimale Betriebstemperatur (lacht)“, nahm es Reichert aber mit Humor.