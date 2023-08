Rad-Olympiasiegerin war diesmal nicht die beste Österreicherin

Als sie im Ziel am Hot-Seat neben der späteren Weltmeisterin Chloe Dygert aus den Vereinigten Staaten platznahm, dachte Christina Schweinberger wohl noch nicht, dass sie auch am Podium neben der US-Amerikanerin stehen würde. Doch mit einer unglaublich starken Leistung wurde sie nur mehr von der Australierin Grace Brown bezwungen und stand zum ersten Mal bei Weltmeisterschaften am Podest der besten Drei und eroberte die Bronzemedaille. Eine Leistung, die vor dem Start eher Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer aus Niederkreuzstetten zugetraut wurde.

Für die Straßenolympiasiegerin von 2021 gab es am Ende Platz 15. „Die Platzierung ist schlechter als mein angestrebtes Ziel. Aber ich weiß nicht, ob ich selbst nicht so gut unterwegs war, oder ob einfach die anderen stärker waren, weil das Niveau allgemein gestiegen ist“, berichtete Kiesenhofer, die sich über die Medaille ihrer Teamkollegin freute. „Ich freue mich irrsinnig für Christina, weil das war einfach einfach ein mega starkes Rennen von ihr. Einfach unglaublich“, fügte sie an.

Schweinberger war von sich selbst am meisten überrascht: „Als ich heute am Morgen aufgewacht bin, war mein Ziel noch in den Top 20 zu landen. Das kam unerwartet.“ Doch seit über einem Jahr gehört sie zu den besten Radprofifahrerinnen der Welt, was sie bei vielen internationalen Rennen schon unter Beweis stellte. Nun klappte es auf der ganz großen Bühne der Weltmeisterschaften in Glasgow.